«Επιμένει αρνητικά η Παρί στην πρόταση της Αλ Χιλάλ για Βεράτι»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτζιο Ρομάνο, η Αλ Χιλάλ επέστρεψε με νέα, καλύτερη, πρόταση για τον Μάρκο Βεράτι, και η Παρί Σεν Ζερμέν αρνήθηκε… ξανά!

Σύμφωνα με τον Ιταλό insider, οι Σαουδάραβες επέστρεψαν για την περίπτωση “Βεράτι” με βελτιωμένη πρόταση, η οποία από τα 30 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ανέρχεται στα 45!

Ο πρόεδρος των Παριζιάνων όμως, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, αρνείται να αποδεχθεί την προσφορά της Αλ Χιλάλ, εκτός και αν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο σε σημείο που να καλύπτει τις απαιτήσεις του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Ιταλός μέσος θα παραμείνει στην Παρί.//ΓΚ

