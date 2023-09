Διπλό της Νις στο “Παρκ ντε Πρενς” μετά από 14 χρόνια

Η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς επικράτησε της ομάδας του Λουίς Ενρίκε με 3-2 έπειτα από δεκατέσσερα χρόνια στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Ligue 1 και παρέμεινε αήττητη. Πρώτη ήττα για την πρωταθλήτρια Γαλλίας.

Στο “αντίο” του Βεράτι, η Νις πραγματοποίησε ένα σπουδαίο διπλό σε ένα παιχνίδι με πέντε γκολ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν 3-2 της Παρί στο “Παρκ ντε Πρενς” έπειτα από 14 χρονιά και υποχρέωσαν στην πρώτη ήττα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε στο πρωτάθλημα και τρίτη γκέλα. Η ομάδα του Φαριόλι παρέμεινε αήττητη. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Τερέμ Μόφι με δυο γκολ και μια ασίστ. Ο Κίλιαν Εμπαμπέ ο οποίος πέτυχε και τα δυο τέρματα των γηπεδούχων, ωστόσο δεν κατάφερε να γλιτώσει από ήττα την Παρί.

Ο αγώνας

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Παριζιάνοι ήταν νευρικοί στις μεταβιβάσεις τους με πολλά λάθη. Η σκληροτράχηλη Νις εκμεταλλεύτηκε την αβλεψία της ομάδας του Λουίς Ενρίκε στο χώρο του κέντρου και απείλησε για πρώτη φορά στο 11′. Μάλιστα, δέκα λεπτά αργότερα, η Νις άνοιξε το σκορ στο “Παρκ ντε Πρενς”. Μετά από κόντρες στην περιοχή της Παρί, ο Μόφι έκανε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Ντοναρούμα για το 0-1. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλευόμενοι την ψυχολογία του γκολ πλησίασαν και σε δεύτερο γκολ. Στο 26′, ο Τουράμ σούταρε, υποχρεώνοντας τον Ντοναρούμα σε εντυπωσιακή απόκρουση με το ένα χέρι. Η απάντηση της ομάδας του Ενρίκε δεν άργησε να έρθει. Στο 29′ ο πρώτος σκόρερ του του γαλλικού πρωταθλήματος, ο Κίλιαν Εμπαμπέ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση. Ο Χακίμι έκανε την παράλληλη μπαλιά, με τον Γάλλο σταρ να σκοράρει για το 1-1. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι λίγο έλειψαν να αποκτήσουν και το προβάδισμα στο αγώνα, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στο 38′. Έτσι οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

⏸️ HALF-TIME: Paris Saint-Germain 1-1 OGC Nice.@KMbappe's strike cancels out Nice's opener and we're level at the break. #PSGOGCN pic.twitter.com/fpqT4HPleo

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 15, 2023