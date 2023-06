Ανακοινώνει Ερναντέζ η Παρί

Ο 27χρονος Γάλλος αμυντικός μετακομίζει στο Παρίσι και από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο “Parc de Princes”, αποτελώντας την ακριβότερη πώληση των Βαυαρών.

Ο Λούκας Ερναντέζ όπως όλα δείχνουν θα γίνει κάτοικος Παρισίου. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευματα, αλλά και τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα, με την Μπάγερν Μονάχου να ολοκληρώνει την ακριβότερη πώλησή της.

Όπως έγινε γνωστό, η Παρί θα βγάλει από τα ταμεία της 45 εκατομμύρια ευρώ ενώ τα μπόνους θα είναι περίπου τρία με πέντε.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η ακριβότερη πώληση του συλλόγου καθώς για τον Λεβαντόφσκι ο σύλλογος είχε πάρει 45 εκατ. χωρίς μπόνους.

Την πεντάδα των ακριβότερων πωλήσεων της Μπάγερν ολοκληρώνουν οι Ντόουγκλας Αουγκούστο στη Γιουβέντους (40 εκατομμύρια), Ματς Χούμελς στην Ντόρτμουντ (30,5 εκατομμύρια) και Τόνι Κρόος στη Ρεάλ (25 εκατομμύρια).//Μ

Lucas Hernández will be sold for €45m plus €3-5m add-ons, making him the most expensive sale in Bayern’s history alongside Robert Lewandowski [ @BILD ] pic.twitter.com/ibSJcOyWEf

Lucas Hernández will sign as new PSG player on Thursday. Contract valid until June 2026, he’s already in Paris with FC Bayern authorization as documents are ready. 🔴🔵 #PSG

Lucas was considered untouchable by former Bayern directors. It completely changed with new management. pic.twitter.com/8UGzsR3GG6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023