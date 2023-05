Τα έσοδα του ΠΑΟΚ από το περσινό Conference League

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους συλλόγους σε έσοδα στο Europa Conference League τη σεζόν 2021-22. Τότε που η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και αποκλείστηκε από τη Μαρσέιγ (2-1,1-0).

Σύμφωνα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα των European Leagues, της ένωσης που συγκεντρώνει 40 επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και εκπροσωπούν περισσότερους από 1000 συλλόγους σε 34 χώρες σε όλη την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 5η θέση με έσοδα 9.529.000 ευρώ.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η νικήτρια της διοργάνωσης Ρόμα με 19.168.000 ευρώ, μπροστά από τις Φέγενορντ (14.264.000 ευρώ), Τότεναμ (9.536.000 ευρώ) και Μπόντο Γκλιμτ 4η με 9.535.000 ευρώ).//Α.

3️⃣ Breakdown of distribution payments to UEFA Club Competitions participants – Top 5 and Bottom 5 earning Clubs competing in the UEFA #EuropaConferenceLeague 🟢: pic.twitter.com/efF9DxOaCM

— European Leagues (@EuropeanLeagues) May 2, 2023