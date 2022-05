Στο Άπελντορν για προετοιμασία ο ΠΑΟΚ

Στην κεντρική Ολλανδία θα μεταβεί και φέτος ο «δικέφαλος του βορρά» για να χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει στο Άπελντορν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι Θεσσαλονικείς θα βρεθούν στην Ολλανδική πόλη από τις 27 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου. Πρόκειται για το μέρος στο οποίο είχε βρεθεί και πέρσι στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η ανακοίνωση:

Mark the dates! #PAOK returns to 🇳🇱 for the 2022-23 Pre-Season training camp from 27.06 till 10.07 #Apeldoorn #Reloaded pic.twitter.com/kFPuS2uufq

— PAOK FC (@PAOK_FC) May 26, 2022