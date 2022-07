Πρώτη στη “Λεωφόρο” για Μάγκνουσον

Με τον διεθνή Ισλανδό στόπερ στην αρχική διάταξή του θα παραταχθεί κόντρα στο Βόλο ο Παναθηναϊκός (19:30, 25/7), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίχνει στο χορτάρι την πιθανή εντεκάδα για τις αναμετρήσεις με τη Σλάβια Πράγας.

Οι “πράσινοι” έκαναν γνωστή τη σύνθεσή τους λίγη ώρα την πρώτη σέντρα της σεζόν στο “Απόστολος Νικολαΐδης”. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν στη διάθεσή τους όλα τα “όπλα”, με εξαίρεση τον αρχηγό Δημήτρη Κουρμπέλη. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αποτελέσει ίσως το βασικότερο δείγμα γραφής ενόψει των προκριματικών τους Κόνφερενς Λιγκ. Παράλληλα, ο Χέρντουρ Μάγκνουσον θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του μπροστά στους φίλους της ομάδας.

Δείτε την σύνθεση:

Our first 1⃣1⃣ for the first #PreSeason2022 home friendly game!#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #PAOVOL pic.twitter.com/VCX8lt96Ta

