Παναθηναϊκός: Νίκη σε οικογενειακό κλίμα επί της Κ19

Σε μια δυνατή προπόνηση, με την απουσία των διεθνών, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε κόντρα στους Νέους των “πρασίνων” με 2-0. Ατομικό για Κώτσιρα, αποφόρτιση για Παλάσιος.

Ευκαιρία να ξεφύγουν από τα τετριμμένα της προπόνησης είχαν την Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μια και έδωσαν φιλικό «οικογενειακού» χαρακτήρα με την Κ19. Το παιχνίδι διήρκησε δύο 25λεπτα και βρήκε νικήτρια την πρώτη ομάδα με 2-0 χάρη σε γκολ των Πέρεθ, Καμπετσή.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώτσιρας και αποφόρτιση έκανε ο Παλάσιος. Απόντες ήταν οι διεθνείς Κουρμπέλης, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον, Τσόκαϊ.

Keep working during the national teams break 💪#Panathinaikos #PAOFC2022_23 pic.twitter.com/ukHXa43SJc

