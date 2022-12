Οι καταπράσινες Χριτουγεννιάτικες ευχές (ΦΩΤΟ)

Με μια ανάρτηση, σε εορταστικό κλίμα που απεικόνιζει τρείς ποδοσφαιριστές της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γιορτάζει την ημέρα της γέννησης του Θεανθρώπου.

Η ΠΑΕ Παναθηναικός μπήκε στον… χορό των ευχών και ανήμερα των Χριστουγέμμωμ δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media, ένα μήνυμα, συνοδευόμενο από μια πολύ όμορφη εικόνα, που απεικονίζει τους Ένις Τσόκαϊ, Φακούντο Σάντσες και Χόρντουρ Μάγκνουσον ντυμένους εορταστικά και στα πράσινα, κρατώντας πράσινα δώρα.

Η “πράσινη” ΠΑΕ έγραψε χαρακτηριστικά: «Είναι η ημέρα των Χριστουγέννων! Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας!»

It's Christmas day! Merry Christmas to all of you 🎁#Panathinaikos #GreenXMas pic.twitter.com/V8fGsczG2S

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 25, 2022