Λεσόρ: «Ο Γιαννακόπουλος με έκανε να νιώσω ασφαλής, μετά τον τραυματισμό μου»

Ο Ματίας Λεσόρ σε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του και μίλησε για την ασφάλεια και στήριξη, που δέχτηκε από τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Διαβάστε τα λεγόμενα του Λεσόρ:

Για την στιγμή του τραυματισμού και το σπριντ που έκανε για τα αποδυτήρια: “«Είπα “όχι μπορώ να φύγω”. Δεν θέλω να φύγω πάνω σε φορείο… Ήρθα στο γήπεδο μόνος, περπατώντας. Θα φύγω έτσι επίσης. Με οποιονδήποτε τρόπο. Τους είπα απλά να με βοηθήσουν να σηκωθώ. Με σήκωσαν και μόλις σηκώθηκα, έφυγα. Είπα “είμαι καλά. Μην ανησυχείτε για μένα πια, απλά παίξτε το παιχνίδι”… Ήθελα απλά οι συμπαίκτες μου και όλοι στο γήπεδο να προχωρήσουν μπροστά. Είχαν τελειώσει όλα, δεν μπορούσε κανείς να κάνει κάτι. Οπότε, γι’ αυτό είπα ότι πρέπει να φύγω».

Για το νέο συμβόλαιο και την υπογραφή στο σπίτι του, μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Ξέρεις, για εκείνον το να έρχεται στο σπίτι μου και να προσπαθεί να κλείσει τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό, να με κάνει να νιώθω ασφαλής και να με βοηθάει να προχωρήσω, δίχως να σκέφτομαι ότι “τελειώνει το συμβόλαιό μου, πώς θα το διαχειριστώ γιατί είμαι τραυματίας”… Έπαιζα καλά, τα πηγαίναμε καλά. Επρόκειτο να υπογράψω ένα καλό συμβόλαιο κι έπειτα αυτό με τον τραυματισμό συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα μου. Ήταν κάτι που με απασχολούσε και δυσκολευόμουν να διαχειριστώ. Το να τον βλέπω όμως να έρχεται τόσο γρήγορα και να μου λέει “μην ανησυχείς, ακόμη σε θέλουμε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε την προσφορά μας, θα πάρεις το συμβόλαιο και τα χρήματα που δικαιούσαι”. Ήταν μια μεγάλη κίνηση από τον ίδιο και όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού».//ΔΜ

