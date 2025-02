Κατάμεστο το ΟΑΚΑ και με την Αναντολού Εφές

Ο κόσμος των πρωταθλητών Ευρώπης, θα δώσει εκ νέου βροντερό παρών στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθώς και το σημερινό παιχνίδι είναι δύσκολο και πολύ σημαντικό για το μέλλον του “τριφυλλιού” στη Euroleague.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο όριο την Φενέρμπαχτσε με 91-90 και επιθυμεί να πράξει το ίδιο με την έτερη τουρκική ομάδα, η οποία με τη σειρά της παλεύει, για να μπει στα play in της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη.

Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν διαθέσιμους τους Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις, ενώ από την Αναντολού Εφές, θα απουσιάσει ο Σέιν Λάρκιν.//ΔΜ

