Ερνανγκόμεθ: «Ήξερα πως πήγαινα σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης» (video)

Η εξαιρετική πορεία και τα σπουδαία επιτεύγματα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του χάρισαν τη διάκριση του κορυφαίου Ισπανού παίκτη για το περασμένο έτος από το περιοδικό “Gigantes del Basket”.

Ο Ερνανγκόμεθ έδωσε το “παρών” στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στην απόφασή του να γίνει μέλος του “τριφυλλιού”, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Εστουδιάντες.

Ο Παναθηναϊκός, φυσικά, συνεχάρη τον παίκτη του για τη συγκεκριμένη διάκριση. «Είναι τιμή μας να έχουμε έναν τέτοιο αθλητή και άνθρωπο στην ομάδα μας. Ευχόμαστε πολλά περισσότερα, πρωταθλητή.», αναφέρει το μήνυμα των “πρασίνων”.//ΑΦ

