Ενδιαφέρον από Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία για Μπιλάλ

Ο νεαρός στράικερ του Παναθηναϊκού, έχει τραβήξει τα βλέμματα συλλόγων από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, με σκάουτερ των ομάδων να βρίσκονται στο γήπεδο για να τον παρακολουθήσουν.

Ο Μπιλάλ Μαχάρ, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τόσο εντός συνόρων, όσο και στο UEFA Youth League, με ομάδες από Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του.

Απόψε 8/2 αγωνίζεται κόντρα στην Πόρτο για την Ευρωπαϊκή διοργάνωση, με ανθρώπους των ομάδων να βρίσκονται στο γήπεδο για να τον παρακολουθήσουν από κοντά, όπως δημοσίευσε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Θυμίζουμε ότι ο νεαρός στράικερ του Παναθηναϊκού είχε δώσει συνέντευξη στο ertsports.gr έχοντας μιλήσει για τα όνειρα και τους στόχους του, καθώς και για το μέλλον του στο “τριφύλλι”.//

French-Egyptian striker Bilal Mazhar, top scorer of Youth League with 9 goals for Panathinaikos — attracting interest as teams from Germany, France, Italy are in attendance for play off game tonight. 🇪🇬🇫🇷

Mazhar has also scored 38 goals in 49 games for Panathanaikos youth team. pic.twitter.com/pmv9Yi0LSE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2023