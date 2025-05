Drone Show στο Σίδνεϋ για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”

Ήταν γνωστό έγινε και επίσημο. Ο Παναθηναϊκός θα διοργανώσει πλέον και με τη βούλα το επόμενο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αυστραλία στις 18-22 Σεπτεμβρίου και μάλιστα σε δύο πόλεις, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Πέραν του Παναθηναϊκού, μέρος στο τουρνουά θα λάβει όπως κάθε χρόνο και η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ την Αυστραλία θα εκπροσωπήσουν οι Σίδνεϊ Κινγκς και οι 36ερς της Αδελαΐδας.

Όπως αναφέρουν στην Αυστραλία, οι αγώνες στο Σίδνεϊ θα γίνουν στην Qudos Bank Arena, χωρητικότητας 18.000, ενώ οι αγώνες στη Μελβούρνη θα φιλοξενηθούν στην John Cain Arena, χωρητικότητας 10.300 θεατών.Στον ουρανό του Σύδνεϋ πραγματοποιήθηκε ένα φαντασμαγορικό Drone Show με τα σήματα των ομάδων που θα συμμετάσχουν στου τουρνουά.

