Άταμαν: «Ο Λεσόρ θα παίξει στο Final Four»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 στην σειρά των Play off της Euroleague της Εφές και έκλεισε θέση για το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Ένα από τα ερωτήματα που ξεκίνησε κατευθείαν από την λήξη των παιχνιδιών με την τούρκικη ομάδα ήταν το αν θα αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ στο Final Four.

Ο Έργκιν Άταμαν σε δηλώσεις του στο SKWEEK μίλησε για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Ματίας Λεσόρ στο Final Four, με τον Τούρκο τεχνικό να απαντά πως ο Γάλλος σέντερ υπολογίζεται κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα στην τελευταία ερώτηση που του έγινε για το εάν ο Ματίας Λεσόρ θα είναι μαζί με την ομάδα, ο Αταμάν ανέφερε: «Ναι, ο Ματίας θα παίξει μαζί μας».

@ Photo Credits: INTIME