Ξεκινά το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού

Οι “ερυθρόλευκοι” ρίχνονται στη “μάχη” της Ευρώπης και απόψε (8/9, 22:00, ΕΡΑΣΠΟΡ) αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Ναντ, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Πρεμιέρα στη φάση των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ για τον Ολυμπιακό στη Νάντη με το μυαλό στο “διπλό”, γνωρίζοντας τον δρόμο για να τα καταφέρει επί γαλλικού εδάφους. Το έχει πετύχει τέσσερις φορές μέχρι τώρα στην ευρωπαϊκή ιστορία του, καθώς έχει κερδίσει εκτός έδρας τη Μονακό, τη Μαρσέιγ, τη Μονπελιέ και τη Σοσό.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν τη Ναντ απόψε (8/9, 22:00, ΕΡΑΣΠΟΡ), που ναι μεν δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά στο γαλλικό πρωτάθλημα (μία νίκη και έξι βαθμοί σε έξι παιχνίδια), αλλά παραμένει μία άκρως επικίνδυνη ομάδα.

Οι “ερυθρόλευκοι”, που θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 500 οπαδούς στις εξέδρες, ταξίδεψαν στη Γαλλία με τρεις σημαντικές απουσίες, τους Εμβιλά (ίωση), Μπα (τιμωρημένος) και Βρσάλικο (επέστρεψε στις προπονήσεις πριν από τρεις ημέρες), ενώ ο Μαρσέλο ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Κορμπεράν όμως και οι ποδοσφαιριστές του είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα στο “Σταντ ντε λα Μποζουάρ” και να κάνουν το πρώτο βήμα για να βρεθούν πιο κοντά στον στόχο τους, που είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ανδρούτσος, Άβιλα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ίνμπομ Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Μανωλάς, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Μπιέλ, Ρέτσος, Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

