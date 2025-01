Βασικοί οι Βέλντε και Μπιανκόν στο Αγρίνιο

Μία δύσκολη αποστολή περιμένει τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο απέναντι στον μαχητικό Παναιτωλικό (18:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ). Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έχει κόψει βαθμούς από τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, παίρνοντας μάλιστα ισοπαλία στον πρώτο γύρο στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”. Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν θέλουν να την πατήσουν ξανά και στοχεύουν στο τρίποντο, προκειμένου να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Βέλντε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #slgr pic.twitter.com/fNtVdHp6v5