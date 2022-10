Πρώτη φορά βασικός ο Σαμασέκου!

Ο χαφ από το Μάλι πήρε το… χρίσμα από τον Μίτσελ και θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών στην αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία (30/10, 16:00, ΕΡΑΣΠΟΡ) για την 10η αγωνιστική της Super League.

Ο Ντιαντιέ Σαμασέκου θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας για πρώτη φορά στην καριέρα του. Μαζί του στον χώρο του κέντρου θα βρεθεί ο Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ. Παράλληλα, στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν ο Ουσεϊνού Μπα μαζί με τον Ανδρέα Ντόι.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYLAM #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HFXVljLqmQ

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 30, 2022