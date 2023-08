Πότε και ποια είναι τα φιλικά προετοιμασίας του Ολυμπιακού

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ δημοσίευσε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Ξεχωρίζει αυτό με την Ολίμπια Μιλάνο, προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη.

Στο τέλος του μήνα ξεκινάει η προετοιμασία των Πειραιωτών με προγραμματισμένες τις εργομετρικές εξετάσεις αλλά και αρκετές απουσίες. Συγκεκριμένα, εκτός από το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας θα είναι οι διεθνείς: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μιχάλης Λούντζης, Τόμας Γουόκαπ, Μουστάφα Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Τα κενά αυτά θα συμπληρώσουν οι Παναγιώτης Τσάμης, Σωτήρης Οικονομόπουλος, Βενιαμίν Αμπόσι, Αναστάσης Ροζακέας, Ευστράτιος Παπασταύρου και Στέφανος Σπάρταλης, με στόχο να διεκδικήσουν μια θέση στο ρόστερ.

Τα φιλικά:

03/09: Ολυμπιακός – Λαύριο

07/09 Προμηθέας-Ολυμπιακός

10/09 Ολυμπιακός-Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

15/09 Ολυμπιακός-Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (κεκλεισμένων)

17/09 Ολυμπιακός-Αρμάνι Τζινς Μιλάνο (The Night of The Legend)

21/09 Αναχώρηση για Κύπρο

22/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

23/09 Φιλικό στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»//ΣΠ.