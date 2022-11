Πήρε θέση για την επίμαχη φάση ο Ιντάλγκο (ΦΩΤΟ)

Ο Κουβανός ακραίος του Ολυμπιακού, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και σχολίασε τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι των “αιωνίων” στη Λεωφόρο.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν ισόπαλοι 1-1 στο “Απόστολος Νικολαΐδης”. Οι “πράσινοι” ισοφάρισαν με πέναλτι στις καθυστερήσεις, γεγονός που σχολίασε ο Κουβανός παίκτης του Ολυμπιακού στο βόλεϊ.

Δείτε την ανάρτηση του:

«Ο διαιτητής ήταν πουλημένος. Πήγε στο VAR και δεν έλαβε τη σωστή απόφαση! Απίστευτο! Τώρα ξέρω γιατί παίρνω κίτρινη κάρτα σε κάθε παιχνίδι! Δεν αφήνουν τους παίκτες να παίξουν, απλά επηρεάζουν το παιχνίδι! Κακές διαιτητικές αποφάσεις!».

The referee was sold !

He even went to VAR and didn’t made the right call ! Incredible !

Now I know why I get every time yellow card in every game !

They don’t let the players play , they just influence the game !

Bad referee calls !

— Salvador Hidalgo (@SalvadorSHO13) November 6, 2022