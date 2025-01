Οι ευχές του Ολυμπιακού στον ΜακΚίσικ για την γέννηση της κόρης του

Ο Σακίλ ΜαΚκίσικ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχής, αφού η οικογένεια του μεγάλωσε κατά ένα μέλος μετά την γέννηση της κόρης του. Μάλιστα, είναι το δεύτερο παιδί που έχει με την σύντροφο του, αφού έφεραν στον κόσμο κι ένα αγοράκι το 2021.

Έτσι με την σειρά της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έστειλε τις ευχές της στον παίκτη της και την γυναίκα του, μέσω ανάρτησης στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.

Το σχετικό μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

“Συγχαρητήρια Σακ και Μπέριλ για το καλωσόρισμα του γλυκού κοριτσιού σας! Άλλη μία όμορφη ευλογία για την οικογένειά σας. Μακάρι η οικογένειά σας που μεγαλώνει να είναι ευλογημένη με σπουδαίες αναμνήσεις και σπουδαία διασκέδαση”//ΝΓ.

🍼❤️ Congratulations Shaq and Beril on welcoming your sweet baby girl!!! Another beautiful blessing for your family.



May your growing family be blessed with great memories and great fun.#OlympiacosBC pic.twitter.com/HnjwXYUQmZ