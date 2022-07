Οι 11 “εκλεκτοί” του Μαρτίνς κόντρα στη Σάλτσμπουργκ

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε νωρίτερα την ενδεκάδα, με την οποία θα παραταχθεί στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στην αυστριακή ομάδα.

Οι “ερυθρόλευκοι” στις 16:30 αντιμετωπίζουν τη Σάλτσμπουργκ στο πιο δυνατό ίσως φιλικό παιχνίδι που δίνουν επί αυστριακού εδάφους και ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε γνωστή την ενδεκάδα με τον Άβιλα να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ελ Αραμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς:

Βατσλίκ, Άβιλα, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κανέ, Α. Καμαρά, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς και Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Σάλτσμπουργκ! / The line-up for today’s friendly match against RB Salzburg! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2022 #OLYRBS #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/hGIe9dEubV

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) July 2, 2022