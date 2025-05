MVP του Game 4 ο Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-84 της Ρεάλ Μαδρίτης και έκλεισε θέση για το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Καθοριστικός παράγοντας για να φύγει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από την Μαδρίτη με τη νίκη ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, που σημείωσε 23 πόντους με 5/5 δίποντα. Η εμφάνιση αυτή του Γάλλου σούπερ σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη με την Euroleague να τον αναδεικνύει ως το πολυτιμότερο παίκτη του Game 4.

Game 4 MVP @EvanFourmizz



Led the reds in Madrid to get a ticket to #F4GLORY 👏



'MVP of the Playoffs' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/lQeQWDd16i