Με Ουί-Τζο ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη

Με το τελευταίο τους μεταγραφικό απόκτημα στην αποστολή θα ταξιδέψουν οι “ερυθρόλευκοι” στην Αρκαδία για να αντιμετωπίσουν τον Αστέρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται αύριο (29/09, 19:00, ΕΡΑΣΠΟΡ) στην Τρίπολη και θα παρουσιαστεί… ενισχυμένος για αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση. Ο Ουί-Τζο Χουάνγκ βρίσκεται στην αποστολή των Πρωταθλητών Ελλάδας και δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν.

Αναλυτικά η αποστολή:

Ανδρούτσο, Άβιλα, Μπα, Μπουχαλάκη, Σισέ, Ελ Αραμπί, Χασάν, Ίνμπομ Χουάνγκ, Ντε Λα Φουέντε, Κρίστινσον, Κούντε, Εμβιλά, Μανωλά, Μασούρα, Ρέαμπτσιουκ, Ραντζέλοβιτς, Ροντρίγκες, Τζολάκη, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Ζίνκερναγκελ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #ASTOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/2YQQsbqqSV

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 28, 2022