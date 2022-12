Με Μαρσέλο βασικό ο Ολυμπιακός

Με τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ στην ενδεκάδα, αλλά και τους Κασάμι και Φορτούνη θα παραταχθούν οι “ερυθρόλευκοι” στο φιλικό με την Χάντερσφιλντ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (17:00) την Χάντερσφιλντ, στον πρώτο φιλικό αγώνα που θα δώσουν οι “ερυθρόλευκοι” επί Ισπανικού εδάφους, στο πλαίσιο της μίνι-προετοιμασίας τους κατά την διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μίτσελ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το παιχνίδι, δίνοντας ευκαιρίες σε παίκτες που δεν έχουν πολλούς αγώνες στα πόδια τους. Βασικός ο Μαρσέλο αλλά και οι Σαμασέκου, Κασάμι και Φορτούνης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Κρίστινσον, Μαρσέλο, Ρέτσος, Ντόι, Ανδρούτσος, Σαμασέκου, Κασάμι, Αγκιμπού Καμαρά, Μπιέλ, Φορτούνης, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Χάντερσφιλντ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @htafc is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #FriendlyGame #OLYHUD #Stoiximan pic.twitter.com/fWQ14odbu7

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) December 1, 2022