Με Γιάρεμτσουκ στην κορυφή ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι “αιωνίων”

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστική των play off της Super League. Τις προηγούμενες ημέρες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Κωστούλα και Ελ Κααμπί. Αμφότεροι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, ωστόσο δεν βρίσκονται στο αρχικό σχήμα.

Την θέση του Μαροκινού επιθετικού παίρνει για ακόμα ένα παιχνίδι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουν, ενώ τον Κωστούλα αντικαθιστά ο Τσικίνιο. Επίσης ο Βάσκος τεχνικός δεν έχει στην διάθεση του τον Ρέτσο, με τον Μπιανκόν να αντικαθιστά τον αρχηγό του Ολυμπιακού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/Q7KA0W0dTO