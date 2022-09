Κορμπεράν: «Περήφανος που ήμουν μέλος του Ολυμπιακού»

Ο 39χρονος προπονητής έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και αναφέρθηκε στη θητεία του με τους “ερυθρόλευκους” και ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

O Κάρλος Κορμπεράν, την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα ο Μίτσελ στον Ολυμπιακό, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, θέλοντας να αποχαιρετήσει την οικογένεια των Πειραιωτών.

Ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να είχε σύντομη θητεία στους “ερυθρόλευκους”, ωστόσο έκανε μία… επαγγελματική ανάρτηση, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του συλλόγου, τους παίκτες και τον κόσμο για τη στήριξη, ενώ τόνισε πως είναι περήφανος που αποτέλεσε μέλος στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση:

Unfortunately our time at @olympiacosfc has now finished. I would like to thank all those who trusted us, all the club staff members, all players and especially the fans who tirelessly supported the team in every game. I feel proud of having been part of Olympiacos’ family 🔴⚪️ pic.twitter.com/fV2Zvhowwa

— Carlos Corberan (@CarlosCorberan) September 21, 2022