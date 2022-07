Η “ερυθρόλευκη” ενδεκάδα κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τους έντεκα “εκλεκτούς” που θα ξεκινήσει ο Πέδρο Μαρτίνς στο “Γ.Καραϊσκάκης” για τη ρεβάνς του 1-1 του Ισραήλ.

Οι “ερυθρόλευκοι” υποδέχονται στις 22:00 στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” τη Μακάμπι Χάιφα για τον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου στο ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ και ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε το 4-3-3 για το βασικό σχήμα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια, τους Μανωλά και Σισέ στα στόπερ, τον Ρέαμπτσιου και τον Βρσάλικο στα αμυντικά άκρα, ενώ την τριάδα του κέντρου θα αποτελούν οι Κανέ, Μαντί Καμαρά και Μπουχαλάκης. Στα εξτρέμ θα κινούνται οι Ζινκερνάγκελ και Μασούρας, με τον Τικίνιο να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Βατσλίκ, Βρσάλικο, Μανωλάς, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Κανέ, Μπουχαλάκης, Μαντί Καμαρά, Ζινκερνάγκελ, Μασούρας, Τικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @mhfootballclub is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UCL #OLYMAC #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/r2kMl53QBb

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) July 27, 2022