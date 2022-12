Η “ερυθρόλευκη” ενδεκάδα απέναντι στη Σταντάρ

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να αντιμετωπίσει τους Βέλγους στο στάδιο της προετοιμασίας του και ο Μίτσελ κατέληξε στους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν φανέλα βασικού, με τον Μπιέλ να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα (4/12) στις 16:00 τη Σταντάρ Λιέγης στο δεύτερο φιλικό που δίνουν οι “ερυθρόλευκοι” στην Εστεπόνα. Ο Μίτσελ, αποφάσισε να ξεκινήσει τον Κασάμι στο βασικό σχήμα, ενώ για την κορυφή της επίθεσης επέλεξε τον Πεπ Μπιέλ. Στην αρχική ενδεκάδα βρίσκεται και ο Αγκιμπού Καμαρά.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Βρουσάι, Ρέτσος, Ντόι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Κασάμι, Μασούρας, Αγκιμπού Καμαρά, Γκάρι Ροντρίγκες, Μπιέλ.//

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @Standard_RSCL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #FriendlyGame #OLYSTA #Stoiximan pic.twitter.com/rTteUxGk23

