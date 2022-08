Η λίστα του Απόλλωνα ενόψει Ολυμπιακού

Το ρόστερ με το οποίο θα αγωνιστεί στις δύο αναμετρήσεις κόντρα στους Πρωταθλητές Ελλάδας γνωστοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (12/8) η κυπριακή ομάδα.

Τα ονόματα των διαθέσιμων παικτών του για το ζευγάρι κόντρα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε ο Απόλλωνας Λεμεσού. Η ομάδα του Νταβίντ Καταλά απαρτίζεται από 25 παίκτες, μαζί με άλλους δύο που βρίσκονται στη Β’ λίστα.

Δείτε τη λίστα:

👥 Our squad list for the #UEFA @EuropaLeague playoffs round against @olympiacosfc.#ApollonFC #UEL pic.twitter.com/0AHBaBbKzY

— Apollon FC 🏆 (@APOLLONOFFICIAL) August 12, 2022