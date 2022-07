Η ενδεκάδα των “ερυθρολεύκων” για το φιλικό με τον Άρη

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τους έντεκα “εκλεκτούς” για τη σημερινή φιλική αναμέτρηση με τους “κίτρινους” στις 21:00 στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Οι “ερυθρόλευκοι” αντιμετωπίζουν στις 21:00 στο “Κλεάνθης Βικελίδης” τον Άρη στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης, με τον Πέδρο Μαρτίνς να χρησιμοποιεί στην κορυφή της επίθεσης τους Καμαρά και Τικίνιο, ενώ “έκπληξη” αποτελεί και ο Κίτσος στο αριστερό άκρο της άμυνας των Πειραιωτών.

Ο Καμαρά αναμένεται να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού και αυτό σημαίνει πως επιστρέφει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ως αντίπαλος του Άρη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ανδρούτσος, Μανωλάς, Μπα, Κίτσο, Μπουχαλάκης, Καρβάλιο, Εμβιλά, Ρατζέλοβιτς, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Τικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #FriendlyMatch #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/YnjQb64NT9

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) July 11, 2022