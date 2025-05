Ο Νάιτζελ Γουίλαμς-Γκος φαίνεται πως αποτελεί ήδη πρωταρχικό μεταγραφικό στόχο της Ζάλγκρις Κάουνας για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε άμεσα στα συγκεκριμένα σενάρια και εμφανίστηκε ανένδοτος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Δεν πάει πουθενά».//ΑΦ

He is not going anywhere lol https://t.co/pXNhZeW8CE