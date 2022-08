Φόρεσε τα “ερυθρόλευκα” ο Ιντάλγκο (ΦΩΤΟ)

Ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει πριν από τρεις εβδομάδες την απόκτηση του Κουβανού ακραίου και πλέον ο ίδιος φωτογραφήθηκε με τα χρώματα των Πειραιωτών.

Ο Σαλβαντόρ Ιντάλγκο Ολίβα είναι εδώ και μέρες παίκτης των Πειραιωτών, μετά από μια τετραετία στην Τουρκία και την Φενέρμπαχτσε. Οι “ερυθρόλευκοι” ανέβασαν σήμερα (26/08) φωτογραφίες του Κουβανού ακραίου, γεννημένου στη Ρωσία, ντυμένο στα χρώματα της ομάδας.

Ο ίδιος στις δηλώσεις του είχε τονίσει πως είναι ενθουσιασμένος για την ένταξή του στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε ακούσει πολλά καλά στοιχεία για τη νέα του ομάδα.

Ο Σαλβαντόρ Ιντάλγκο Ολίβα στα «ερυθρόλευκα»! / @SalvadorSHO13 in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪️#osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #Volleyball #Volleyleague pic.twitter.com/n4qhSc2HZ9

