Eρυθρόλευκο χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια τις ευρωπαϊκές κούπες

Το 2025 πλησιάζει και ο Ολυμπιακός θα μπει στα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου ως κάτοχος δύο ευρωπαϊκών τίτλων. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων οι Πειραιώτες ευχήθηκαν σε όλο «Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα».

Οι “ερυθρόλευκοι” ανέβασαν το δικό τους ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια τις κούπες του Conference League και Youth League, αλλά και τρεις μπάλες που είχαν πάνω τις φράσεις «συνεχίζουμε να κερδίζουμε», «συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε» και «δεν τα παρατάμε ποτέ».//Ν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα! / Olympiacos FC wishes you all a very Merry Christmas! / El Olympiacós FC les desea a todos ustedes Felices Fiestas y Feliz Navidad! / A Olympiacos SAD deseja a todos vós um Feliz Natal! / Le FC Olympiacos… pic.twitter.com/X6Z7Wmqzer