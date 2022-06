Από τον ΟΦΗ στην… Αϊντχόφεν (ΦΩΤΟ)

Από τα πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ μεταγράφηκε στην… Ερεντιβίζιε ο Μπόι Βάτερμαν, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από την Ολλανδία το μεσημέρι της Δευτέρας (20/6).

Ένα… ασυνήθιστο δρομολόγιο έκανε ο πρώην τερματοφύλακας του ΟΦΗ. Πιο συγκεκριμένα, ο 38χρονος πορτιέρε συμφώνησε σε όλα με την Αϊντχόφεν μετά την αποχώρησή του από τη χώρα μας. Πρόκειται για τη δεύτερη θητεία του στη συγκεκριμένη ομάδα, μιας και είχε επίσης αγωνιστεί με τη φανέλα της, τη σεζόν 2012-2013.

Η ανακοίνωση:

Back in 🔴⚪ as a man with a lot of experience.#TheBoyWay

