Η ανάρτηση του Ολυμπιακού με… μια παιδική αγκαλιά (video)

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε μια υπέροχη στιγμή χτες στο ΣΕΦ, στη νίκη των “ερυθρόλευκων” κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, και οι Πειραιώτες την δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ολυμπιακός έφυγε από την “διαβολοβδομάδα” της Euroleague με το απόλυτο, νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και νίκη εντός έδρας κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ωστόσο, κατά την χτεσινή επικράτηση των “ερυθρόλευκων“, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε μια υπέροχη παιδική αγκαλιά και οι πειραιώτες δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο στιγμιότυπο για να “καλημερίσουν”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός ανέβασε το εν λόγω στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, όταν βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα να προσπαθεί δημιουργούνται συναισθήματα».

Δείτε την ανάρτηση των “ερυθρόλευκων”:

Kalimera! ☀️☕️😃

When you are watching your favourite team strive and you get emotional! 🥹❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/GaeAP1PgtI

