“Έδεσε” Τζέιμι Μπάινο-Γκίτενς η Ντόρτμουντ

Οι Βεστφαλοί επέκτειναν την συνεργασία τους με τον 19χρονο Άγγλο ακραίο επιθετικό, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος “Signal Iduna Park” έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Τζέιμι Μπάινο-Γκίτενς έχει τραβήξει πάνω του την προσοχή μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει τόσο εύκολα. Οι Βεστφαλοί έκαναν με την περίπτωση του 19χρονου άσου, ότι δεν κατάφεραν με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, “δένοντάς” τον με νέο πολυετές συμβόλαιο.

Η διοίκηση της Ντόρτμουντ έδωσε στον 19χρονο Άγγλο ακραίο επιθετικό νέο συμβόλαιο επεκτείνοντας τη συνεργασία τους κατά ένα χρόνο, από το καλοκαίρι του 2027 στο καλοκαίρι του 2028, με ετήσιες απολαβές στα επτά εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον πείσει να παραμείνει στο “Signal Iduna Park”.//Λ.

