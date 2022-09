Κίτρινη η “Κοιλάδα του Ρουρ”

Το πρώτο ντέρμπι της “Κοιλάδας του Ρουρ” για τη φετινή σεζόν, βρήκε νικήτρια την Μπορούσια Ντόρτμουντ, που νίκησε με 1-0 τη Σάλκε στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ”, για την έβδομη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα.

Οι “κιτρινόμαυροι” είχαν να κερδίσουν από το 1960 τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως κανένας παίκτης των “βασιλικών μπλε” δεν είχε αγωνιστεί σε ανάλογο ματς.

Ο αγώνας

Η Ντόρτμουντ ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα, πίεζε από τα πρώτα λεπτά για να βρει το γκολ που θα την έβαζε μπροστά στο σκορ, αλλά η Σάλκε ήταν καλά στημένη αμυντικά και “κατέστρεφε” το παιχνίδι της Μπορούσια. Τα σκληρά μαρκαρίσματα δεν έλειψαν από το ντέρμπι της “Κοιλάδας του Ρουρ” και το ματς δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό. Λίγες οι καλές στιγμές με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, με τον σοβαρό τραυματισμό του Μάρκο Ρόις, που αποχώρησε στο 31′ με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, να επισκιάζει το ντέρμπι ανάμεσα σε Ντόρτμουντ με τη Σάλκε.

📸 – Awful scenes as Marco Reus looks to have suffered a horrible injury. Looks emotionally broken too. pic.twitter.com/WgnpBMOqxK

