Ντε Λαουρέντις: «Ευτυχώς ο Ενρίκε πήγε στην Παρί»

Ο πρόεδρος της Νάπολι προχώρησε σε αρκετά ενδιαφέροντες δηλώσεις και μεταξύ άλλων εξέφρασε την… ανακούφισή του, για το γεγονός ότι δεν ήρθε στους ”παρτενοπέι” ο Λουίς Ενρίκε για την θέση του προπονητή.

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις το περασμένο καλοκαίρι ”βγήκε” στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην περίπτωση του Λουίς Ενρίκε, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νάπολι απασχόλησε αρκετά την διοίκηση των ”παρτενοπέι” για την θέση του προπονητή. Ωστόσο, ο Ντε Λαουρέντις θεωρεί θετικό το γεγονός ότι δεν ήρθε στην Ιταλία για λογαριασμό της Νάπολι ο Ενρίκε, καθώς τόνισε τα αποτελέσματα που έχει καταγράψει μέχρι στιγμής στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

«Το καλοκαίρι μίλησα με αρκετούς προπονητές. Ένας από αυτούς ήταν ο Τιάγκο Μότα, ο οποίος όμως δεν ήθελε. Κάλεσα επίσης, τον Λουίς Ενρίκε και δόξα τω Θεώ πήγε στην Παρί, δείτε τα αποτελέσματα που πετυχαίνει εκεί. Δεν με είχε πείσει καν στη συζήτηση που είχαμε για τρεις μέρες». //ΜΛ.

🔵 Napoli president De Laurentiis: “I can reveal that I called Luis Enrique in June but… luckily, Luis wanted to join Paris Saint-Germain — look at his results at PSG now!”.

“We spoke to Thiago Motta in June but he didn’t want to replace Spalletti after his results”. pic.twitter.com/ZItTLf3b2W

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023