Νόιερ: Η μεγάλη επιστροφή

Η Μπάγερν θα έχει ξανά στη διάθεσή της τον έμπειρο γκολκίπερ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έπειτα από δέκα μήνες απουσίας.

Ο Μάνουελ Νόιερ θα είναι βασικός κάτω από τα δοκάρια στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Ντάρμσταντ (28/10), κάτι που θα συμβεί μετά από δέκα μήνες εκτός δράσης.

Ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας είχε τραυματιστεί σοβαρά, καθώς είχε σπάσει το πόδι του κατά τη διάρκεια των διακοπών του, κάνοντας σκι… παρότι, τα extreme sports είναι απαγορευτικά προς τους ποδοσφαιριστές. Η Μπάγερν Μονάχου μάλιστα, είχε επιβάλλει βαρύ πρόστιμο στον Νόιερ.

Οι Βαυαροί προσπάθησαν να καλύψουν το τεράστιο κενό που άφησε η απουσία του έμπειρου γκόλκιπερ με τις προσθήκες των Σόμερ και Ούλραϊχ. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν έπιασαν την επίδοση του Νόιερ, αφήνοντας την διοίκηση της ομάδας ανικανοποίητη.//ΜΛ.

🚨 News @Manuel_Neuer: Not a big suprise but it’s definitely decided! The 37 y/o will play against Darmstadt on Saturday!

➡️ #Neuer comeback after a ten-month injury break

➡️ Ulreich is on the bench

➡️ Whether Peretz will be in the squad is not decided yet. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/XPhPnvqPTd

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 27, 2023