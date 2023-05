Τσολίτο Σιμεόνε: «Ο πατέρας μου ζηλεύει που κατέκτησα το σκουντέτο με τη Νάπολι»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε βρέθηκε στο Ντιέγκο Μαραντόνα, την Κυριακή 7/5 προκειμένου να πανηγυρίσει μαζί με τον γιο του την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Νάπολι.

Η Νάπολι είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας έπειτα από 33 χρόνια, με τη φιέστα που πραγματοποίησαν να είναι εντυπωσιακή. Το παρών στο Ντιέγκο Μαραντόνα, έδωσε και ο Τσόλο Σιμεόνε, που βρέθηκε εκεί προκειμένου να γιορτάσει μαζί με τον γιο του Τσολίτο, το σκουντέτο.

Εκείνος, μίλησε αμέσως μετά το παιχνίδι, αποκαλύπτοντας πως ο πατέρας του… ζήλεψε για το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν απίστευτη συγκίνηση να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα ως Αργεντινός, μετά τον Ντιέγκο, τα κατάφερα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, θα ήθελα να περάσω τις επόμενες εβδομάδες περπατώντας στην πόλη για να δω τη χαρά των οπαδών»

Για τον Ντιέγκο Σιμεόνε: «Ήρθε αυτές τις μέρες μόνο για να γιορτάσει μαζί μου, είναι μια φυσιολογική σχέση πατέρα-γιου. Σίγουρα το ζηλεύει γιατί κέρδισα το σκουντέτο στη Νάπολι» είπε χαμογελώντας.//Μ

🇮🇹🤝 Diego Simeone is at Napoli-Fiorentina today. Here he is with club owner Aurelio De Laurentiis & manager Luciano Spalletti. pic.twitter.com/bTZJPUJdwX

— EuroFoot (@eurofootcom) May 7, 2023