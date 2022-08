“Ναπολιτάνος” ο Ντομπελέ

Στην Ιταλία πρόκειται να μετακομίσει ο 25χρονος Γάλλος κεντρικός καθώς, καθώς σύμφωνα με τον “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “παρτενοπέι” έχουν συμφωνήσει με την Τότεναμ για τη μετακίνηση του με τη μορφή δανεισμού.

Η Νάπολι είναι έτοιμη να εντάξει στο δυναμικό της τον Τανγκί Ντομπελέ, καθώς σύμφωνα με τον Ρομάνο, οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα για τον δανεισμό του Γάλλου κεντρικού. Το deal περιλαμβάνει τον μονοετή δανεισμό του παίκτη, με το ποσό να φτάνει το 1 εκατ. αλλά και οψιόν αγοράς που φτάνει τα 30 εκατ.

Την Πέμπτη, αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ των “παρτενοπέι”.

