O Τζιουντόλι έριξε… πακέτο στον Κ. Ρονάλντο

Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι παραχώρησε δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που… δεν έγιναν για τον Πορτογάλο Σούπερ Σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο αθλητικός διευθυντής παραχώρησε δηλώσεις, τις οποίες δημοσιοποίησε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. Συγκεκριμένα ο Τζιουντόλι ανέφερε, ότι λυπάται πολύ για αυτό που θα πει, αλλά οι “παρτενοπέι” δεν βρέθηκαν ποτέ σε… πραγματικές διαπραγματεύσεις με τους “κόκκινους διαβόλους”, προκειμένου να αποκτήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Napoli director Giuntoli: “I’m sorry to say that but we’ve never been in real negotiations with Man United to sign Cristiano Ronaldo this summer”. 🔴🇵🇹 #transfers pic.twitter.com/N217HhS8QH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022