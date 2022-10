Ο Κβαρατσκέλια έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ από… όλη τη Serie A

Ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός γράφει ιστορία στο ξεκίνημά του στη Νάπολι και έχει πιάσει ήδη μια επίδοση, που δείχνει την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της ομάδας του Σπαλέτι.

Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια έχει ξεκινήσει με φόρα την καριέρα του στη Νάπολι. Ο Γεωργιανός βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες στον Ιταλικό νότο και εντυπωσιάζει με τα κατορθώματά του, όντας από τους κύριους παράγοντες για την αγωνιστική άνοδο των “παρτενοπέι”.

Ο Κβαρατσκέλια έχει συμμετοχή μέχρι τώρα σε 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 7 και σερβίροντας παράλληλα 5, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία από όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στην Serie A.

12 – Khvicha Kvaratskhelia has been directly involved in 12 goals in all competitions this season (7 goals, 5 assists), the most of any Serie A player. Gem. pic.twitter.com/2PcQ7ynHrG

