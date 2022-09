Νάπολι και Μέρετ συμφώνησαν για νέο συμβόλαιο

Ο 25χρονος Ιταλός τερματοφύλακας μένει ελεύθερος στο τέλος της φετινής σεζόν και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “παρτενοπέι” αποφάσισαν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

Ο Άλεξ Μέρετ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, συμφώνησε με τη Νάπολι για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2024 με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, αφού ναυάγησε η προσπάθειά των “παρτενοπέι” να κάνουν δικό τους τον Κέιλορ Νάβας της Παρί Σεν Ζερμέν.

Napoli have reached an agreement with Italian goalkeeper Alex Meret and his agent to extend the contract until June 2024. 🔵🤝 #transfers

New deal will also include an option for further season. Meret will sign in the next days after Keylor Navas deal collapsed with PSG. pic.twitter.com/3Wle5ibKpN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2022