Σειρήνες… από παντού για τον Βλαχοδήμο

Το όνομα του Έλληνα τερματοφύλακα, είναι ένα από τα πιο “καυτά” στην Ευρώποι, καθώς πέντε ομάδες από την Αγγλία, την Ιταλία και την Ισπανία, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωση του, ενώ η Μπενφίκα επιθυμεί να τον “δέσει”.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, έχει δημιουργήσει ένα… κακό χαμό στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς πέντε σύλλογοι από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα ενδιαφέρονται για την περίπτωση του. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από την Τουρκία, κάνουν λόγο για ομάδες από Premier League, Serie A και La Liga, τη στιγμή που η Μπενφίκα είναι έτοιμη να του καταθέσει πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας, βρίσκεται στο “Ντα Λουζ” από το Μάιο του 2018 έχοντας καταγράψει συνολικά 193 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει κρατήσει 77 φορές ανέπαφη την εστία του.

🚨 Benfica wants to extend the contract of 28-year-old goalkeeper Odysseas Vlachodimos until 2027.

👀 5 Clubs from EPL, Serie A and La Liga want to sign the Greek goalkeeper.

🇬🇷🟥 #SLBenfica https://t.co/mKolpJ5zhN pic.twitter.com/WqIthyqIEe

