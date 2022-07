Ξέμειναν από “W” και… υπομονή για μία φανέλα του Λεβαντόφσκι

Η μεγάλη ζήτηση που παρουσίασαν οι εμφανίσεις της Μπαρτσελόνα με το όνομα του Πολωνού σταρ, έφερε μια προσωρινή παύση στις μπουτίκ των “μπλαουγκράνα” καθώς οι Καταλανοί ξέμειναν από το γράμμα “w”.

Η μεταγραφή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα, έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς των “μπλαουγκράνα” και όλοι θέλουν να αποκτήσουν μία φανέλα με το όνομα του Πολωνού σταρ.

Η μεγάλη ζήτηση που υπήρξε, οδήγησε σε έλλειψη του γράμματος “w” με αποτέλεσμα για λίγο να μπει “στοπ” στις πωλήσεις, με το πρόβλημα να αναμένεται να λυθεί το συντομότερο δυνατόν.

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅

(via @forcabarca_ar) pic.twitter.com/1RjU8KRI9c

— ESPN FC (@ESPNFC) July 19, 2022