Θέλει… κι άλλον Αραούχο η Μπαρτσελόνα

Μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Έκτορ Μπεγερίν, η ομάδα του Τσάβι βγαίνει σε… αναζήτηση δεξιού μπακ για να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στην εν λόγω θέση.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα κατέθεσε πρόταση στους Λος Άντζελες Γκάλαξι του MLS για τον Χουλιάν Αραούχο. Πρόκειται για δανεισμό με οψιόν αγοράς ενόψει καλοκαιριού. Ο λόγος της συγκεκριμένης κίνησης είναι το κενό που δημιουργείται στο δεξί άκρο της άμυνας με τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Έκτορ Μπεγερίν για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.//

Το δημοσίευμα:

Barcelona have submitted an official proposal to LA Galaxy for Julian Araujo to replace Bellerin who's joining Sporting. 🔵🔴 #FCB #DeadlineDay

Barça offer loan fee plus buy option clause – LA said no to opening approach. Araujo wants Barça, as @tjuanmarti @albert_roge called. pic.twitter.com/KfEt6Jok4E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023