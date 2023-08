Οι λόγοι που οδήγησαν τον Ντεμπελέ στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα

Ο Γάλλος εξτρέμ είναι έτοιμος να ανακοινωθεί από την Παρί Σεν Ζερμέν σε μια υπόθεση που μοιάζει με… ντεζά βου για τους “μπλαουγκράνα”, λόγω της υπόθεσης του Νεϊμάρ το 2017.

Ποιοι είναι οι λόγοι, όμως, που η σχέση της Μπαρτσελόνα με τον Ουσμάν Ντεμπελέ οδηγήθηκαν στην ρήξη;

Σύμφωνα με όσα λένε στην Ισπανία, τέσσερις αιτίες οδήγησαν τον Ντεμπελέ στην απόφαση να φύγει από τη Βαρκελώνη. Αρχικά, η επιλογή της Μπαρτσελόνα να τον αφήσει εκτός βασικών επιλογών το 2022 για να τον πιέσει να ανανεώσει. Δεύτερον, η άφιξη του μάνατζερ του Ραφίνια και θρύλου της ομάδας, Ντέκο, για τον οποίο ο 26χρονος πίστευε ότι πιέζει για να παίζει ο πελάτης του.

Ως τρίτος λόγος αναφέρονται οι φήμες περί “πακεταρίσματος” του με τον Γκάβι ως αντάλλαγμα για τον Κιλιάν Εμπαπέ, σε μία… όχι και τόσο πιθανή ανταλλαγή με την Παρί Σεν Ζερμέν. Τέλος το τέταρτο είναι ότι ο Γάλλος ένιωθε ότι δεν τον εμπιστεύονταν σημαντικά πρόσωπα εντός του οργανισμού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σχέση Ντεμπελέ – Μπαρτσελόνα πέρασε από 40 κύματα και έδειχνε ότι θα καταλήξει σε “διαζύγιο”.//ΣΠ.

