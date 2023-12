«Ο Τόρες θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Βαρκελώνης.

Ο Φεράν Τόρες δεν έχει μείνει καθόλου ικανοποιημένος από το αγωνιστικό πλάνο του Τσάβι και την διαχείρισή του, καθώς στις τελευταίες αναμετρήσεις βλέπει τους αγώνες από τον πάγκο, βρισκόμενος εκτός rotation. Ενώ, η έλευση του Βίτορ Ρόκε στην Μπαρτσελόνα θα μειώσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο συμμετοχής του Ισπανού εξτρέμ, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να μην είναι ιδανικές.

Ο Τόρες μετράει με τους Καταλανούς 90 συμμετοχές, με 19 γκολ και 11 ασίστ, ενώ, έχει κατακτήσει όλους τους εγχώριους τίτλους μαζί της (πρωτάθλημα, κύπελλο, σούπερ καπ).//ΜΛ.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 7, 2023