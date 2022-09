Μπαρτσελόνα: Χωρίς το βασικό αμυντικό δίδυμο στο “Ελ Κλάσικο”

Οι “μπαλουγκράνα”, αντιμετωπίζουν σοβαρό, διπλό, πρόβλημα στα μετόπισθεν καθώς οι Ζιλ Κουντέ και Ρόναλντ Αραούχο, αμφότεροι τραυματίστηκαν στις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες και θα μείνουν εκτός για έναν μήνα και χάνουν έτσι τα παιχνίδια του Champions League με αντίπαλο την Ίντερ.

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως οι Ζιλ Κουντε και Ρόναλντ Αραούχο αποκόμισαν τραυματισμούς στα παιχνίδια των εθνικλων τους ομάδων και θα απουσιάσουν τον επόμενο ένα μήνα. Ο Γάλλος χτύπησε στον αριστερό του δικέφαλο μηριαίο, ενώ ο Ουρουγουανός υπέστη αποκόλληση του δεξιού μακρού τένοντα στον προσαγωγό του.

Στον επόμενο μήνα οι “μπλαουγκράνα”, καλούνται να δώσουν δυο “δυνάτα” παιχνίδια για τους ομίλους του Champions League με αντίπαλο την Ίντερ, ενώ στις 16 Οκτώβρη οι “Καταλανοί” ταξιδέυουν στην Μαδρίτη για το “Ελ Κλάσικο” με την Ρεάλ Μαδρίτης.

LATEST NEWS | Tests on Saturday morning have confirmed that Ronald Araujo has a right adductor longus tendon avulsion. As a result he is unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/apf6RV8syi

LATEST NEWS | Tests on Saturday morning have confirmed that Jules Kounde has a biceps femoris injury in his left hamstring. As a result he is unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/7EG5eko63y

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2022